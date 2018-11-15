Москва, 16 ноября, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Какую роль может сыграть новая технология получения СПГ в борьбе России за лидирующее положение на газовом рынке, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Kremlin.ru Завод «Ямал-СПГ»

Лаконичное сообщение пресс-службы компании «Новатэк» о получении патента на технологию сжижения природного газа было обнародовано еще весной этого года. Новая технология, названная «Арктический каскад», не была в тот момент информационно расшифрована, но теперь, с поминанием новых подробностей этой технологии, следует признать: применение «Арктического каскада» позволит в ближайшей перспективе добиваться существенного преимущества как при строительстве СПГ-заводов, так и при производстве конечного продукта.

Преимущества разработанной в России технологии над самой популярной в мире AP-C3MR основываются на использовании как климатических особенностей размещения российских заводов, так и оригинальных процессов в рамках самого производства. Потребность в новой технологии, адаптированной к условиям того же «Ямала-СПГ», была очевидной, ведь технология AP-C3MR предназначена для использования в экваториальных широтах, где температура природного газа, поступающего в технологическую линию, может составлять до +45 градусов.. Для Ямала с его «северным местом прописки» новая российская технология даст значительную экономию и повышение эффективности и, что удивительно, тот же «Арктический каскад» можно использовать не только в Арктике. Каким же образом?

Читайте статью СПГ-технология «Арктический каскад» и другие материалы Бориса Марцинкевича о мировой энергетике.