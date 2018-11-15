Нью-Дели, 15 ноября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Лидер партии Индийский национальный конгресс (ИНК), жена Раджива Ганди Соня Ганди обвинила правительство в попрании демократического наследия Джавахарлала Неру.

Ricardo Stuckert Соня Ганди

По сообщению индийского информационного агентства «Лайв Хиндустан», это заявление видный индийский политик сделала по случаю переиздания книги депутата Народной палаты от ИНК Шаши Тхарура «Неру: открытие Индии». По словам Сони Ганди, супруги внука первого премьер-министра страны, Неру заложил основы демократии в Индии, а также создал предпосылки для ее развития и процветания.

По мнению Сони Ганди, нынешнее правительство Индии во главе с «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия») попрало демократическое наследие Неру и принижает его заслуги. Заявление политика было сделано на фоне подготовки обеих ведущих партий к всеобщим выборам в парламент в 2019 году.