Сеул, 15 ноября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация получила от Японии жалобу на Республику Корею из-за создания преференций национальным кораблестроительным конгломератам. В частности, правительство республики выплачивает им субсидии для сохранения невысоких цен на морские суда, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Оноре Домье. Жалоба (фрагмент). 1845

Претензии японской стороны касаются поддержки строительства танкеров для перевозки нефти, сжиженного природного газа и контейнеров. Япония утверждает, что госсубсидии нарушают правила ВТО и негативно сказываются на производстве судов в других странах. Так, например, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering получила 10 миллиардов долларов с 2015 года, что позволило ей снизить отпускные цены и выиграть несколько десятков крупных контрактов.

В рамках процедуры предполагается проведение двусторонних консультаций. Если они провалятся, будет инициировано разбирательство силами ВТО и на Южную Корею может быть наложен крупный денежный штраф.