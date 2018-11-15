Сеул, 15 ноября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Представители Северной и Южной Кореи встретятся 16 ноября, чтобы обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере авиации. Переговоры пройдут в совместном центре связи в городе Кэсоне, КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения.

НАСА Корейский полуостров из космоса

Делегацию Республики Корея возглавит один из руководителей министерства транспорта Сон Мён Су, а КНДР будет представлять заместитель начальника главного управления гражданской авиации Ли Ён Сон. От каждой стороны в консультациях примут участие по пять человек.

КНДР и Южная Корея обсудят ряд вопросов: в частности, установление прямого авиасообщения между двумя странами, а также предоставление воздушного пространства для пролёта самолетов в третьи страны. В то же время в министерстве объединения заявили, что не будут рассматривать проекты модернизации северокорейских аэропортов, о чем ранее просила КНДР.

Полноценное сотрудничество между КНДР и Южной Кореей остаётся невозможным из-за ограничений, введённых Советом Безопасности ООН. В случае успешного завершения процесса ядерного разоружения санкции могут быть сняты, что значительно расширит возможности двустороннего сотрудничества.