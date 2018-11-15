Красногорск, 15 ноября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. До конца 2018 года в Московской области из аварийного жилья расселят более 2 тыс. человек. Об этом заявил начальник управления программ ликвидации аварийного жилья министерства строительного комплекса Московской области Александр Морозов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 15 ноября.

Аполлинарий Васнецов. Покинутая усадьба. 1901

По словам Морозова, на сегодняшний день в Московской области признано аварийными 415 тыс. кв. м жилищного фонда. Всего в 2016—2020 годах планируется расселить 247 тыс. кв. метров недвижимости.

Так, из них в 2018 году планируется расселить 34 тыс. кв. м. площади, или 2269 граждан из 884 помещения. В 2019 году — 70,1 тыс. кв. м. площади, или 4399 граждан из 1826 помещений.

Напомним, реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016−2019 годы» началась в 2016 году. Действующая программа предполагает расселение жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2015 года.

Согласно программе, в 2016 году было расселено 19,7 тыс. кв. м. площади, или 1302 граждан из 511 помещений. В 2017 году — 26,6 тыс. кв. м. площади, или 1600 граждан из 637 помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершается расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Всего за время реализации программы были расселены 1 млн 20 тыс. человек из 15 млн. 820 тыс. кв. метров жилья.

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