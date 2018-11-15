Москва, 15 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Отключение телевещания в аналоговом формате на территории России будет производиться поэтапно, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает 15 ноября РБК.

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По словам премьер-министра, окончательный переход на цифровой формат телевещания в России начнется с февраля 2019 года и продлится шесть месяцев.

«Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме», — подчеркнул Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что период аналогового вещания федеральных телеканалов на территории России продлен до середины января 2019 года.

По его словам, у «нерасторопных граждан» будет две недели после Нового года, чтобы приобрести либо новые телевизоры (поддерживающие цифровое ТВ), либо специальные цифровые приставки для приема цифрового сигнала.

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