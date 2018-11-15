Екатеринбург, 15 ноября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге следователи ищут очевидцев резонансного ДТП на улице Фурманова, когда водитель автомашины Honda врезался в троих людей, в том числе в коляску с ребёнком. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении СКР

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователей интересуют записи с видеорегистраторов. Правоохранители обращаются за помощью ко всем водителям, которые в период с 8:00 до 8:45 по местному времени 14 ноября были в том районе. Всем, кто откликнется, обещают конфиденциальность.

Напомним, водитель автомашины Honda обвиняется в покушении на убийство. Пострадавшие женщина и ребёнок находятся в больнице. Водителю сейчас избирают меру пресечения.

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