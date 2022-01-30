Ярославль, 15 ноября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Ярославские туристические агентства начали продажу туров в Египет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Египет

Ярославцы, соскучившиеся по недорогому и относительно комфортному отдыху в Египте, наконец-то могут добраться до отелей Красного моря за приемлемые деньги. Однако речь всё же пока идёт не о прямых чартерных рейсах.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель ярославского туристического агентства «Альфа-Тур» Анастасия Нестерова, предложения туроператоров ограничиваются Шарм-эль-Шейхом, а добираться до курорта придётся через Израиль.

«Продажи начались буквально вчера. По уточнённой информации, трансфер до отеля представляет перелёт чартером из Москвы до Мёртвого моря, это около 3,6 часов, и где-то 5 часов займёт поездка автобусом. Однако это принципиально быстрее и дешевле, чем можно было раньше добраться через Каир или Минск», — пояснила Анастасия Нестерова.

Для примера, в настоящий момент с учётом трансфера провести 11 дней в пятизвёздочном отеле Шарм-эль-Шейха, работающем по системе «всё включено», можно примерно за 84 тысячи рублей на двоих, четыре звезды обойдутся дешевле — 67 тысяч.

Напомним, что о возможном возобновлении прямых чартерных рейсов в Египет заявил президент России Владимир Путин, выступая 18 октября на Валдайском форуме в Сочи.