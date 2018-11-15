Москва, 15 ноября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Британские дипломаты из посольства Великобритании в РФ поблагодарили пользователей соцсетей за участие в конкурсе на лучшее имя для черепахи, живущей в дипмиссии. В сообщении пресс-службы посольства сказано, что животное было названо Тина Тёртл (Tina Turtle).

Фейсбук: UK in Russia Черепаха из посольства Великобритании в РФ

В посольстве напомнили, что конкурс на лучшее имя для черепахи, 15 лет живущей на территории дипмиссии, был объявлен еще 11 октября.

«С радостью объявляем, что по результатам конкурса имя выбрано — Тина Тёртл!» — говорится в сообщении посольства.

Кроме благодарности пользователям социальных сетей, британские дипломаты поблагодарили сотрудников Московского зоопарка за помощь в определении пола пресмыкающегося.