Екатеринбург, 15 ноября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Спасение пассажиров при аварийной посадке самолёта отработали на учении специалисты аэропорта «Кольцово» совместно с представителями МЧС России, полиции, авиакомпаний и уральских аэропортов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Петр Данилов ИА Красная Весна Безопасность полетов

По легенде учения, авария произошла при посадке воздушного судна. Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил переднюю стойку шасси и лёг на крыло. В задачи подразделений входила отработка всех этапов аварийно-спасательных работ для скорейшего восстановления работы авиаузла.

В рамках мероприятия силы специальных служб аэропорта провели эвакуацию пассажиров, после чего поврежденный самолёт был поднят при помощи спецтехники и отбуксирован на место стоянки.

Учение прошло под эгидой Росавиации. По окончании проведенной работы оперативный штаб мероприятия высоко оценил действия сотрудников аэропорта.

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