Кабул, 15 ноября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Газета The New York Times сообщила о том, что самые элитные подразделения афганской армии 11 ноября понесли тяжелейшие потери. Рота из 50 афганских спецназовцев была почти полностью уничтожена. Следует заметить, что подготовкой спецназа армии Афганистана занимаются военнослужащие сил специальных операций США.

Солдаты армии Афганистана

Инцидент имел место в районе Джагхори провинции Газни. Данный район подвергся атаке движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Со стороны движения в наступлении участвовало около тысячи боевиков.

Им противостояли 250 местных полицейских, небольшие отряды местного ополчения и рота афганского спецназа в составе 50 человек. В ходе боевых столкновений 30 спецназовцев было убито, десять ранено.

До минувших выходных район Джагхори считался самым безопасным районом в стране.

Газета подчеркивает, что в октябре 2017 года глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел выразил уверенность в способности афганских сил безопасности противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добился значительных успехов за последний год или около того и контролирует или оспаривает уже 61% районов страны.

Издание отмечает, что США ведут войну в Афганистане 17 лет, потеряли более 2400 военнослужащих и потратили около 900 миллиардов долларов на эту катастрофическую войну. Америке все труднее оправдать продолжающееся присутствие 14 000 американских военнослужащих в Афганистане, поскольку ситуация в области безопасности там продолжает ухудшаться.