Иерусалим, 15 ноября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. 14 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале серии экстренных консультаций, посвященных проблеме возможного коалиционного кризиса. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, угроза развала правящей коалиции возникла после заявления Авигдора Либермана об уходе с поста министра обороны страны, а также о выходе возглавляемой им партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) из коалиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Планируется, что Нетаньяху обсудит с партнерами по правящей коалиции возможность «сохранения стабильности», и вместе с этим сохранения действующего правительства. У ряда экспертов существуют опасения, что партии — члены коалиции выдвинут ряд невыгодных для Нетаньяху требований. Развал правящий коалиции приведет к досрочным выборам.

Стоит отметить, что после выхода НДИ коалиция лишится шести мандатов. Таким образом, у коалиции Нетаньяху останется всего 61 голос при голосованиях в кнессете. Такой расклад заметно ограничит возможности правящей коалиции при принятии политических решений.