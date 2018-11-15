Барнаул, 15 ноября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Крупного алтайского предпринимателя, члена совета директоров ЗАО «Алтайкровля» уличили в даче крупной взятки судебному приставу. Подробности уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере») сообщает сегодня, 15 ноября, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, в мае 2018 года, когда судебный пристав-исполнитель применил в отношении ЗАО «Алтайкровля», как должника, меру принудительного исполнения в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении трансформаторной подстанции, топ-менеджер, желая обойти этот запрет, предложил должностному лицу взятку в размере 300 тысяч рублей.

«Довести задуманное до конца ему не удалось — пристав обратилась в правоохранительные органы, и незаконные действия предпринимателя были пресечены оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу», — пояснили следователи.

Итогом судебного рассмотрения данного дела стал вынесенный предпринимателю приговор — штраф в размере 20 миллионов рублей.