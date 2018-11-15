Иерусалим, 15 ноября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. 14 ноября сотни подростков, проживающих на юге Израиля, прекратили школьные занятия и вышли на демонстрацию против бездействия правительства в отношении эскалации конфликта на границе с Сектором Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, протесты прошли сразу в трех округах.

(сс) Wokandapix Опустевший класс

Школьники из регионального совета Шеар ха-Негев вышли на улицы с лозунгом «Дайте нам расти спокойно!». С аналогичным девизом выступили старшеклассники в региональных советах Эшколь и Мерхавим. Цель подростков — привлечь внимание правительства к проблемам жителей южного округа Израиля.

Лидер акции в школе «Шеар ха-Негев» Алон Леви отметил, что данный протест не является однодневной акцией, ведь население южный районов живет в постоянном страхе. Школьники требуют правительство переходить к стратегическим операциям в Газе.

«Я испытываю постоянный стресс, — рассказал Леви. — …Так жить невозможно. Я хочу, чтобы в правительстве прислушались к нам. Не знаю, кто обеспечит нам спокойствие. Пока мы живем в страхе, не можем нормально учиться, а это скажется на нашем будущем. Так продолжаться не может».