Вашингтон, 15 ноября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот США сообщил о прибытии на военно-морскую базу в Перл-Харборе морского беспилотного аппарата Sea Hunter («Морской охотник»). По мнению Управления военно-морских исследований США, прибытие корабля в Перл-Харбор говорит о том, что подобные аппараты будут способны преодолевать тысячи миль в открытом океане в течение нескольких месяцев без единого члена экипажа на борту.

Беспилотный корабль Sea Hunter ВМС США

Беспилотный аппарат Sea Hunter является первым кораблем такого класса на американском флоте. Конструкция представляет собой тримаран. Основная задача беспилотника — борьба с подводными лодками.

Полное название аппарата — беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения (MDUSV) Sea Hunter. Длина корабля — 132 фута (40 метров), скорость 27 узлов. Его стоимость 23 миллиона долларов, она меньше стоимости обычного военного корабля с экипажем.

Говоря образно, американские военные отмечают стратегическую важность замены больших надводных кораблей, фигур «короля» и «королевы», на морской шахматной доске большим количеством «пешек», беспилотных аппаратов.

В целом вся американская концепция использования беспилотных аппаратов на море выглядит следующим образом: подводные дроны, которые поднимаются с морского дна для отслеживания подводных лодок противника, беспилотные самолеты Triton и надводные аппараты Sea Hunter. Все эти три составляющие связаны в одну информационную систему. По мнению военных США, данный подход создает новую парадигму для военно-морских сил.

Sea Hunter уже взаимодействовал с авианосцами, крейсерами, эсминцами и подводными лодками во время учений Trident Warrior в 2017 и 2018 году.

Следует заметить, что компания Boeing разработала 51-футовую (15,6 м) роботизированную подводную лодку, известную как Echo Voyager, которая может погружаться до глубины 11 000 футов (3335 метров).