Аддис-Абеба, 15 ноября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Основным из приоритетов для эфиопских производителей и экспортеров кофе стало увеличение объемов поставок на китайский рынок, вызванное увеличением спроса на кофе у молодых китайцев. Об этом сообщило 13 ноября эфиопское информационное агентство Mereja.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кофейное дерево

«В связи с тем, что интерес китайских потребителей к кофе в целом и эфиопскому кофе в частности увеличился за последние годы, в настоящее время мы ищем возможности для лучшего представления нашей продукции на китайском рынке», — сообщил Йоханис Аддис, директор по продажам и маркетингу Alfoz Plc — одной из ведущих в Эфиопии специализированных компаний по сбору, переработке и экспорту кофе.

Прошедшая в Шанхае 5−10 ноября Китайская международная выставка импорта, «стала прекрасной возможностью для успешного взаимодействия с нашими потенциальными китайскими коллегами и реселлерами для того, чтобы установить деловые связи начать расширять свое присутствие на огромном китайском рынке», — подчеркнул г-н Аддис. Китай уже стал одним из главных экспортных направлений Эфиопии. В течение 2017−2018 финансового года Эфиопия экспортировала товаров в Китай на сумму 245 миллионов долларов, согласно данным министерства торговли Эфиопии.