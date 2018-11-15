Москва, 15 ноября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. 15 ноября в Государственном центральном музее современной истории России открывается выставка «История России в зеркале рекламы». Организаторы экспозиции — Ассоциация коммуникационных агентств России, Музей современной истории России, Российская академия рекламы при участии Музея упаковки — поставили перед собой интересную цель — проследить на примере изменения стиля и содержания профессиональной российской рекламы, которая отмечает в 2018 году 140-летие, целые вехи в отечественной истории. Основу выставки составили рекламные плакаты разных лет, образцы упаковок и этикеток с дореволюционного времени до наших дней.

Советский рекламный плакат. Моссельпром

В рамках выставки организована образовательная программа для специалистов индустрии и студентов рекламных и маркетинговых специальностей.