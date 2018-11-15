Аддис-Абеба, 15 ноября, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Глава МИД Эфиопии Уоркнех Гебейеху встретился с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Эфиопии. Повестка дня переговоров включала вопросы укрепления сотрудничества ЕС и Эфиопии в борьбе с незаконной миграцией и в области установления мира и безопасности в регионе. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Pixabay.com Аддис Абеба. Эфиопия

На пресс-конференции, комиссар Аврамопулос отметил, что он высоко оценивает реформу, которая должна сыграть важную роль в борьбе с незаконной миграцией и позволит создать устойчивый мир и стабильность в стране и на Африканском Роге. Аврамопулос подчеркнул, что Европейский союз также будет работать совместно с Эфиопией, осуществляя борьбу с терроризмом.

Министр иностранных дел Уоркнех Гебейеху сообщил, что со своей стороны Эфиопия имеет прочные и стратегические отношения с ЕС. Министр отметил, что Эфиопия будет вносить свой вклад в борьбу с незаконной миграцией и содействовать миру и стабильности в регионе путем создания рабочих мест для молодежи и укрепления безопасности в приграничных районах.