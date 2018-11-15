Москва, 15 ноября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. После ежемесячного отчета ОПЕК, в котором картель снова повысил прогноз по добыче в США, рынок нефти продолжил стремительный обвал. На открытии торгов 15 ноября нефтяные фьючерсы на сорт марки Brent торгуются у отметки в $66 за баррель. Потеряв с начала недели 7,5%. Такого сильного снижения цены на «чёрное золото» не наблюдалось с 2015 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отток капитала из России продолжает ускоряться. Ситуацию усугубляют иностранные инвесторы, опасающиеся введения новых санкций против РФ. Распродавая ОФЗ, они выводят капитал с Российского рынка.

«Хотя Центральный банк РФ и реагирует оперативно на резкие колебания национальной валюты, давая сигнал всем участникам финансового рынка, что готов принимать самые экстренные меры. Рубль всё же не может больше игнорировать движения на мировых рынках. Вероятнее всего до конца текущей недели ослабление рубля может быть продолжено до уровня в 67,60 за доллар США», — считает эксперт.

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