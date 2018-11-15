Сингапур, 15 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин приветствовал предложение главы Индонезии Джоко Видодо пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына на тридцатый саммит АСЕАН и Южной Кореи в 2019 году, сообщает Antaranews.

Kremlin.ru Мун Чже Ин

Предложение президента Джоко Видодо было одобрено несколькими лидерами стран-членов АСЕАН, а также Южной Кореей.

«Присутствие КНДР продемонстрировало бы решительную приверженность миру на Корейском полуострове», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам Джоко Видодо, Индонезия приветствует развитие мирного процесса на Корейском полуострове. Индонезия — страна, которая исторически имеет хорошие отношения как с Южной Кореей, так и с КНДР.

Напомним, встреча президента Южной Кореи с лидерами стран-членов АСЕАН состоялась на полях саммита АСЕАН, который проходит в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года.

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