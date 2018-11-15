Казань, 15 ноября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Санируемый «Тимер банк», который в январе 2018 года перешёл из-под контроля компании, аффилированной с бывшим председателем правления банкрота «Татфондбанка» Робертом Мусиным, к компании близкой госкорпорации «Ростех» по итогам января-сентября 2018 года не может похвастаться хорошими результатами. Как и на 1 января 2018 года на начало октября у банка «отсутствуют рейтинги международных и российских агентств», чистая ссудная задолженность ниже, чем на начало года почти на 15 млрд рублей, отмечается спад объёмов кредитования физических лиц, а собственный капитал снова со знаком минус. Обнародованы итоги финансовой деятельности банка за девять месяцев 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что акции казанского, санируемого на тот момент «Тимер банка» приобретены у акционера «Татфондбанка», аффилированного с экс-главой ТФБ Робертом Мусиным, — ООО «Новая нефтехимия» банком «Российская финансовая корпорация», чьим владельцем является ОАО «Рособоронэкспорт». Новый владелец «Тимер банка» обслуживает в основном структуры госкорпорации «Ростех», с которой аффилирован через учредителя.

В конце ноября 2017 года уставный капитал казанского банка был снижен до одного рубля по решению ЦБ РФ в связи с тем, что его финансовые показатели опустились ниже минимальной планки. А до этого сообщалось, что к октябрю дважды «оздоровлённый» ПАО «Тимер банк» подошёл с финансовой «дырой» в собственном капитале размером 3,881 млрд рублей.

Читайте также: Санация пока не помогла? Татарский банк терпит бедствие

А также: Проблемный банк Казани ушёл из группы «Татфондбанка» в структуру «Ростеха»

По данным из пояснительной записки к финансовой отчётности, как и на 1 января 2018 года, на начало октября у банка «отсутствуют рейтинги международных и российских агентств». Помимо этого, у банка на отчётную дату отсутствовали вложения в долговые ценные бумаги и производственные финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, а «вложения в долевые ценные бумаги в размере 600 000 тыс. рублей на 1.10.2018 года представлены некотируемыми долевыми ценными бумагами ПАО «Иджат».

Ссудная задолженность на 1 октября 2018 года составила 35 944 935 000 рублей против 50 473 234 000 рублей на 1 января. При этом сокращение зафиксировано в сфере кредитования физических лиц — 1,104 млрд рублей против 1,596 млрд рублей на начало года. Это происходило в сегменте ипотеки — 756,574 млн против 1,174 млрд рублей, автокредитования — 106,23 млн против 134,262 млн рублей, а также потребительского кредитования — 241,899 млн против 287,739 млн рублей. В сфере кредитования юрлиц, наоборот, наблюдался рост с 11,032 до 13,826 млрд рублей.

Объём средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, на счетах в банке снизился на 1,357 млрд рублей относительно начала года — с 56 131 113 000 рублей до 54 774 609 000 рублей.

Между тем на 1 октября 2018 года уставный капитал банка составляет 10 млн и один рубль, из которых 10 млн рублей внёс новый инвестор. При этом в отчёте собственные средства (капитал) банка по-прежнему с отметкой минус — 4 932 424 000 рублей. Большую часть проблем создают убытки прошлых лет, превышающие 3,327 млрд рублей.

«В течение 9 месяцев 2018 года банком допускались нарушения обязательных экономических нормативов в связи с финансовым положением банка и реализацией мероприятий по финансовому оздоровлению», — резюмируется в отчёте.

Напомним, у банка на начало октября помимо головного офиса — по одному филиалу в Москве, Санкт-Петербурге, 12 дополнительных офисов в Татарии, операционные офисы в Ижевске, Ульяновске, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде.