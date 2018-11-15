Тирана, 15 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама, находясь на базе НАТО в албанском городе Кучова, в модернизацию которой планируется вложить 50 миллионов евро, сообщил о планируемом повышении расходов на оборону:

Albanian222 Албанский военый

«Бюджет министерства обороны в 2019 году достигнет фактически 22 миллиардов лек или 220 миллионов евро, что на десять процентов выше, чем в этом году».

На эти деньги министерство обороны должно реализовать ряд проектов: модернизация легкой пехоты и других армейских подразделений, усовершенствование базового снаряжения служащих вооруженных сил; покупка легкого вооружения, амуниции и необходимых аксессуаров для этих сил; внедрение интегрированной системы аэрокосмического мониторинга — проект, который будет проводиться в сотрудничестве с США.

«За это время мы серьезно продвинулись на пути сотрудничества с нашим стратегическим партнером — Соединенными Штатами — в сфере модернизации албанских воздушных сил, и мы намерены продолжать работу по усовершенствованию ключевых объектов, поскольку, кроме модернизации авиационной базы здесь, в Косово, мы будем работать и над проектом модернизации авиационной базы в Фарке», — сообщает албанское новостное агентство «АБЦньюс»,.

Помимо строительства современной инфраструктуры, увеличение расходов на оборону связано с повышением зарплат военнослужащим в 2019 году.

Как передает «АБЦньюс», это будет самое масштабное повышение зарплат в истории вооруженных сил Албании.