Владикавказ, 15 ноября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. В городе Владикавказе произошел пожар, во время которого погибла пожилая женщина. Происшествие случилось днем 14 ноября. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в частном домовладении по улице Горького.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кнопка пожарной тревоги

Прибывшие на место пожарные установили, что горит половина дома на площади 10 кв. м. Огнем была уничтожена мебель, межкомнатное перекрытие и пол частного домовладения. Потушить возгорание удалось в течение 20 минут. Однако хозяйку дома спасти не удалось.

Как сообщало региональное спасательное ведомство, за первое полугодие 2018 года в Северной Осетии произошло 163 пожара. Огнеборцы эвакуировали 262 человека, спасли 210 человек. При этом при пожарах погиб один человек, получили травмы еще 19 жителей республики.