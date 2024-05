Сан-Рафел, США, 15 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Студия Telltale Games, печально известная историей своей банкротства и отмены крупных игровых проектов, проходит процедуры ликвидации компании. О подробностях этого процесса сообщает издание GameDaily.

Jorge Figueroa Заставка Telltale Games

Об официальном закрытии студии журналистам стало известно из диалога с главой компании Sherwood Partners. Именно она руководит процессом ликвидации Telltale Games.

«Просто не все в итоге пересекают финишную черту. Грустно? Ещё как.», — сообщил Мартин Питчинсон, глава Sherwood Partners.

Кроме того, стало известно, что ряд проектов Telltale Games исчез из официальной продажи. В частности, игры Back to the Future, Jurassic Park и Tales of Monkey Island уже нельзя купить, но обладатели цифровых версий всё ещё имеют к ним доступ.

Напомним, что последняя игра Telltale Games — The Walking Dead будет завершена компанией Skybound Interactive. Третий эпизод проекта выйдет до конца 2018 года, четвёртый — в первом квартале 2019 года.