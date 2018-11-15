Владимир, 15 ноября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Во Владимире с завода ООО «НПК «Автоприбор» снова начались массовые увольнения. Как сообщил портал «ПроВладимир», трудовые договоры расторгнуты с 68 сотрудниками. Всего уволенных будет около ста человек.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года предприятие было близко к краху. С предприятия, которое ранее уже было признано банкротом, собирались уволить почти весь коллектив — в один из дней работников просто не пустили на завод. Однако на переговорах потенциальному инвестору, конкурсному управляющему завода и представителям областной администрации удалось найти решение и оставить сотрудников на рабочих местах.

Теперь инвестор принял решение сократить штат сотрудников из-за низкой сезонной загруженности предприятия. Большинство уволенных — люди пенсионного возраста. По словам гендиректора завода Инессы Хорошаевой, при увольнении всем работникам выплатили зарплаты и полагающиеся компенсации.

Несмотря на сокращение штата почти на 10%, предприятие продолжит работу в обычном режиме. Напомним, завод производит автомобильные панели с датчиками. Также власти обсуждали варианты организации производства автомобильного газового оборудования и стеклоочистителей для автобусов. Руководство не исключает, что будет привлекать уволенных сотрудников в сезоны с высокой загруженностью.