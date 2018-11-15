Москва, 15 ноября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Принятие закона, частично декриминализирующего наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, повлечет пересмотр уже вынесенных приговоров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

«Точно так же будет обратная сила в том числе и по тем приговорам, которые были вынесены по части 1 ст. 282 Уголовного кодекса. Более того, если был, как на практике говорят, «букет», несколько статей было вменено и участвует норма 1 ст. 282 УК, и эти приговоры тоже будут пересмотрены», — заявил Крашенинников.

При этом он выступил против амнистии для осужденных по статье 282 УК, по мнению парламентария, обратная сила принимаемого закона намного важнее.

В последние годы в России шла дискуссия вокруг наказания по ст. 282 УК за «лайки» и «репосты». Частично вопрос снял Верховный суд.