Ярославль, 15 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Несмотря на искусственный характер существующей процедуры избрания мэра Ярославля сохраняется возможность победы кандидата, альтернативного предложенному региональной властью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ярославский политолог Александр Миклин.

Выборы. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

«Любые выборы лучше их отсутствия. Другое дело, что нынешняя схема выборов руководителя города достаточно искусственна — избрание мэра депутатами муниципалитета, а не прямыми выборами. Мы живём в стране с чёткой вертикалью власти. Но при этом президента страны у нас избирала не Государственная дума, а всё население России; губернатора Ярославской области — не региональный парламент, а всё население области. Наверное, по этой логике и мэра Ярославля должны выбирать жители города.

Выбор нового градоначальника — экзамен для муниципалитета Ярославля. Говорят, что кандидат от региональной власти обязательно должен победить. Однако, мы знаем, что и губернатор может ошибаться. Совсем недавно, два года назад, Владимир Слепцов тоже являлся «согласованным» кандидатом. Заявлял, что он «в команде губернатора» и чуть ли не по этой связи пользуется поддержкой президента. И где сейчас Слепцов? А что же произошло? Почему Дмитрий Миронов вносит другую кандидатуру?»

Эксперт полагает, что в это раз депутатам муниципалитета будет о чём подумать и победа Владимира Волкова, ныне исполняющего обязанности мэра, совсем не гарантирована.

«Если появятся два-три достойных кандидата со своими программами развития города, то депутатам будет что обсудить и будет из кого выбирать. И я бы посоветовал им выбирать именно между программами, а не между партийными принадлежностями и тем, кто кого рекомендует».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после отставки Владимира Слепцова конкурсная процедура по выборам мэра Ярославля стартовала 11 ноября. По итогам работы конкурсной комиссии будут отобраны кандидаты, из числа которых 5 декабря депутаты муниципалитета выберут нового руководителя города. В настоящий момент для участия в конкурсе заявился один кандидат — представитель «Справедливой России» Александр Бокарев.