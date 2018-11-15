Москва, 15 ноября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Стоимость проезда в аэроэкспрессах с 1 декабря до 15 января для детей в возрасте до 14 лет составит 1 рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса» 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэроэкспресс

Как заявила генеральный директор компании Алина Бисембаева, период проведения акции специально был выбран в предпраздничные дни, когда поток пассажиров, путешествующих с детьми, увеличивается.

«В связи с этим в этом году мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей семьей: проезд для юных пассажиров в возрасте до 14 лет включительно — всего за 1 рубль», — отметила она.

Для того чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, нужно предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса на всех направлениях «Аэроэкспресс».

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 сентября 2018 года Московская железная дорога открыла дополнительную остановку на платформе Окружная Савёловского направления для всех поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между аэропортом «Шереметьево» и Москвой. Благодаря пересадке на Московское центральное кольцо, пассажиры смогут сократить время в пути. Новая остановка не скажется на времени в пути до аэропорта — время следования от Белорусского вокзала до «Шереметьево» останется в пределах 35 минут.

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