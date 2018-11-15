Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. 15 ноября начала работать Деловая площадка VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В Российском этнографическом музее пройдет за три дня десятки мероприятий различного формата: панельные дискуссии, переговоры, мастер-классы, презентации и другие. Участники обсудят государственную и частную поддержку музеев и театров, создание инфраструктуры учреждений культуры, проблемы меценатства, цифровизацию фондов и процессов, применение новых технологий в культуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Vll Культурный форум в Петербурге

В рамках работы площадки пройдет и награждение победителей общенациональной акции «Меценат года».