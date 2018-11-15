Киев, 15 ноября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. МИД Германии осудил включение экс-канцлера Герхарда Шредера в базу сайта «Миротворец», а в пресс-службе ведомства заявили, что и в прошлом «настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта», сделают это и сейчас.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Черная метка

Владельцы и кураторы сайта хорошо известны, но до сих пор ни с ними, ни с самим сайтом ничего не случилось, и ни публикация личных данных, ни избиения, ни даже убийства некоторых из «внесенных в базу» ничего не изменили: «настаивали» не слишком эффективно.

Западные политики время от времени выражают свою озабоченность по поводу «Миротворца», особенно тогда, когда их об этом спрашивают — не могут же они сказать, что не видят ничего особенного в составлении нацистами под руководством правительства списков врагов народа.

Однако «глубокая озабоченность» остается риторической фигурой, в реальности западным политикам совершенно все равно, что происходит в данном диком государстве, и что там происходит с правами и свободами граждан, они об этом не знают и знать не хотят.

В то же время приближение украинских президентских выборов, которые пройдут в мае 2019 года, может несколько изменить ситуацию. В западных СМИ все чаще появляются «обличительные» статьи о Петре Порошенко, где «выясняется» то, что уже четыре года всем известно.

В отношении Украины может быть в очередной раз использован старый прием, когда бывший «прогрессивный лидер» к концу своего срока становится «темным диктатором», занимая ролевое место того самого человека, от которого он и унаследовал свой пост.

Внезапно выясняется, что темные силы опять захватили молодую республику, и для того, чтобы она все-таки могла идти к светлым западным ценностям, ей нужен свеженазначенный Западом новый лидер, который в свою очередь через пять лет тоже станет мрачным диктатором.

Каким бы нехитрым ни был прием, нет никакой необходимости менять то, что работает. Сайту с оруэлловским названием в ближайшее время ничего не грозит — заявление МИД Германии стоит скорее воспринимать как еще одну маленькую черную метку для Петра Порошенко.