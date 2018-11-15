Киров, 15 ноября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Муниципальное унитарное предприятие «Центральная коммунальная служба» Кирова, созданное мэрией «для решения социальных задач в сфере управления и обслуживания жилого и нежилого фондов, благоустройства, оказания коммунальных услуг, поставки коммунальных ресурсов», обслуживающее, по данным с официального сайта предприятия, 500 многоквартирных домов (свыше 13% всего жилого фонда Кирова) и свыше 800 тыс. кв. м жилого фонда, находящегося под управлением сторонних организаций, требует признать банкротом УФНС России по Кировской области. Арбитражный суд региона пока оставил иск без движения, до 27 ноября 2018 года налоговая служба должна устранить недочёты, чтобы было начато производство по делу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Муниципальное унитарное предприятие учредили через реорганизацию другого юрлица — МУП «Расчётно-информационный центр». Его учредителем является муниципальное образование «Город Киров» в лице администрации, а полномочия собственника имущества осуществляют Кировская городская дума, администрация и управление по делам муниципальной собственности города.

Штатная численность работников МУП составляет почти 400 человек.

На сайте компании отмечается, что «реорганизация предприятия была проведена для решения социальных задач в сфере расчета, начисления и сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги с физических и юридических лиц, управления и обслуживания жилого и нежилого фондов, благоустройства, оказания коммунальных услуг, поставки коммунальных ресурсов (в том числе реализация определенных товаров и услуг по минимальным ценам)». Помимо этого, уточняется, что «МУП «ЦКС» является одной из крупнейших управляющих организаций на рынке ЖКХ г. Кирова» и под её управлением «находится более 500 жилых многоквартирных домов», а также оно «обслуживает более 800 тыс. кв. м жилого фонда, находящегося под управлением сторонних организаций». По другим открытым данным, в управлении компании — 173−399 домов.

По имеющейся информации, в Кирове жилой фонд составляет более 3830 домов. Таким образом, МУП управляет примерно 13% жилого фонда города.

Банкротства предприятия потребовало Управление ФНС по Кировской области, сумма исковых претензий — 5 137 390,33 рубля. Иск оставлен без движения до 27 ноября 2018 года из-за недочётов — «к заявлению не приложены доказательства направления его копии должнику».

Претензии на разные суммы, оформленные в виде гражданских исков, к МУП имеют также поставщики ресурсов ЖКХ — АО «Горэлектросеть», АО «Кировские коммунальные системы».