Тюмень, 15 ноября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Тюменской области бухгалтер образовательного учреждения обвиняется в хищении денег, предназначенных для оплаты питания детей. Общая сумма присвоенных средств составила более 845 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Столовая

Из материалов следствия известно, что женщина исполняла обязанности главного бухгалтера районной Исетской средней общеобразовательная школы №2. У школы есть ряд структурных подразделений. Хищения происходили в трёх из них: детском саду «Солнышко», Бархатовской и Красновской школах.

Следствие полагает, что в феврале 2016 года женщина стала присваивать поступавшие от родителей деньги за питание детей в детском саду и в школах. В Красновской школе был единичный случай, в детском саду и Бархатовской школе — несколько.

Хищение было выявлено в июле 2018 года, когда директор Исетской средней школы вместе со своим заместителем и главным бухгалтером отдела образования администрации района выехали в Бархатовскую школу для выяснения причин непоступления родительской платы.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).