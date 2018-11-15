Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Петербургская улица Рубинштейна, долгое время считавшаяся главным центром ночной жизни Петербурга, оказалась лишь на втором месте в рейтинге, составленном по данным мобильного приложения «Петербург 24». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября составители рейтинга.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Невский проспект

По их данным, самая большая концентрация ночных заведений в Санкт-Петербурге сейчас зафиксирована на улице Белинского: здесь такие заведения встречаются в среднем через каждые 47 метров. Треть мест досуга и питания на улице Белинского приходится на рестораны, бары и клубы.

Улица Рубинштейна оказалась на втором месте с показателем 1 ночное заведение на 54 метра улицы. Больше всего среди них баров и кальянных. Замыкает первую тройку улица Ломоносова со средним показателем в 55 метров.

«В топ-5 также входят Малая Садовая улица (1/60 метров) и Невский проспект от Дворцовой площади до площади Восстания (1/127 метров)», — отметили авторы рейтинга.

Они обратили внимание, что в рейтинге лидируют улицы, протяженность которых составляет менее 1 км.

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