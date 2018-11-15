Москва, 16 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, отмечают Всероссийский день проектировщика. Праздник относительно молодой — его учредили только в 2005 году. Причем инициатором этого события стало вовсе не официальное ведомство, а группа компания «Роспайп».

История праздника

Представители организации отмечали, что таким образом хотели исправить историческую несправедливость. Ежегодно с размахом отмечаются День строителя и профессиональные праздники других специалистов строительной отрасли, например, энергетиков и инженеров. У проектировщиков же, с работы которых начинается возведение любого здания, своего праздника до недавнего времени не было.

Первый День проектировщика состоялся 16 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге. На нем присутствовали 150 гостей. Спустя год праздник охватил уже три города: Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Еще через год на День проектировщика съехались более 2 тыс. специалистов из 15 городов страны. Сегодня праздник приобрел статус общероссийского.

Особенность работы проектировщика

Проектировщики занимаются разработкой специальных планов и схем, при этом они могут работать практически в любой профессиональной среде — от создания проектов велосипеда или мебели до проектов самолётов, систем связи, дорог и мостов. Что касается строительной специализации, то нередко между профессией проектировщика и архитектора проводят знак равенства, однако важно понимать, что это две абсолютно разные специализации.

Архитектор придумывает облик здания, эстетичный вид, вписывает в определённый стиль и изображает всё это на бумаге. Проектировщик, в свою очередь, проводит разработку и расчёт всех коммуникаций: водоснабжение, канализацию, электроснабжение, расположение всех труб и кабелей. Также он составляет сметную документацию и контролирует весь процесс от фундамента до внутренней отделки.