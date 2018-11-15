Москва, 15 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Закон о новых нормах распределения доходов от акцизов между федеральным и региональными бюджетами, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

По новым правилам, с 2019 года 80% доходов от акцизов на алкоголь будут получать бюджеты субъектов РФ. В федеральный центр уйдут только 20%.

Кроме того, закон устанавливает механизм постепенного увеличения доли акцизов на бензин и дизельное топливо, которые уйдут в регионы. К 2024 году все 100% доходов от топливных акцизов должны уходить в бюджеты субъектов РФ. Доля регионов будет повышаться с каждым годом — так, в январе 2019 года в течение месяца в регионы будет уходить 86,65% доходов от таких акцизов, но уже в феврале правила изменятся и до конца 2019 года регионы будут получать 58,2% от акцизов. В 2020 году их доля вырастет до 66,6%, в 2021 году составит 74,9%, в 2022 году — 83,3%, а в 2023 — 91,6%.

Одновременно закон устанавливает льготные условия для регионов в вопросе отчисления средств в муниципальные бюджеты. Так, согласно Бюджетному кодексу, в местные бюджеты регион должен перечислять 10% от доходов с акцизом. Но чтобы не нагружать регионы, правительство предложило установить, что до 2024 года высчитывать эти 10% следует от акцизов, поступающих в бюджет по ставке 58,2%. Другими словами, в 2024 году, когда региональные бюджеты будут получать 100% топливных акцизов, в регионы будет уходить не 10%, а 5,8%.