Хакеры атаковали информационные ресурсы ФАС
Москва, 15 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Информационные ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 14 ноября подверглись атаке компьютерных злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки вируса на адреса ФАС, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы», — цитирует РБК представителя пресс-службы.
Отмечается, что служба информационной безопасности ведомства своевременно пресекла атаку на ресурсы центрального аппарата и территориальных органов ведомства.
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор хакеру, который вместе с сообщниками похитил 1,2 млрд рублей с банковских счетов граждан, а также получил незаконный доступ к базам данных аэропорта «Кольцово».
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