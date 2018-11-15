Алма-Ата, Казахстан, 15 ноября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В случае усиления внешних шоков Центробанк РФ сможет своевременно купировать риски финансовой стабильности. Такое заявление сегодня, 15 ноября, на VIII конгрессе финансистов Казахстана сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Мы уже не раз использовали эти инструменты», — уточнила Набиуллина.

В частности, речь идёт о таких мерах правительства для снижения эффектов от сильных колебаний цен на нефть, как бюджетные правила, пишет РИА Новости. Они позволяют создать буферы от внешних шоков и стабилизировать экономику и валютный курс.

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В Алма-Ате стартовал конгресс финансистов Казахстана

Также применяются и автоматически включающиеся валютные свопы, и аукционные инструменты предоставления валютного рефинансирования российским банкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что у правительства и Банка России есть понимание того, как действовать в ситуации с колебанием курса национальной валюты. Он отметил, что регулятор и Минфин проводят достаточно аккуратную политику на валютном рынке.