Москва, 15 ноября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Тема форума — «Культура как стратегический потенциал страны», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент считает, что культура во многом определяет положение России в мире. Поэтому очень важно создавать необходимые условия для приобщения людей к её богатому наследию и ценностям. По мнению главы Российского государства, культура несёт великую просветительскую, объединяющую миссию, воспитывает в человеке высокие нравственные и гражданские качества.

«Форум будет содействовать развитию конструктивного диалога государства и общества в вопросах укрепления международного гуманитарного сотрудничества», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам Санкт-Петербургского международного культурного форума незабываемые впечатления от интересных и содержательных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели и политики.

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