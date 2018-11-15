Вашингтон, 15 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Компания Bethesda продаёт в коробках Fallout 76 не компакт-диски, а их картонные копии. Об этом 14 ноября сообщил пользователь Twitter Pixelbuster‏.

Fallout 76

https://twitter.com/Nitomatta/status/1062725526094106624

«Игры на физических носителях для ПК ушли в прошлое … Есть Bethesda с чертовым картонным диском Fallout 76», — написал он в публикации, к которой приложил фотографию коробки с копией диска, на которой напечатано руководство, ключ к игре и иная информация.

Другой пользователь Twitter указал ему на то, что дело не в Bethesda, подобным образом издательская компания Activision поступила, когда продавала «коробки с игрой» Call of Duty: WWII. На это Pixelbuster сказал, что он уже давно разочарован отношением продавцов к продаже коробок с физическими носителями игр, но, по его мнению, всё это вышло на новый уровень.

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Напоним, Fallout 76 является многопользовательской онлайн-игрой, построенной на основе вселенной Fallout. Официальный выход игры на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 14 ноября 2018 года.