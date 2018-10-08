Пошехонье, Ярославская область, 15 ноября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Пошехонский районный суд Ярославской области отклонил иск главы района Николая Белова и депутата областной думы 6 созыва Алексея Окладникова, которые обвиняли секретаря райкома КПРФ Анатолия Кудрявцева во лжи на антипенсионном митинге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В конце июля в Пошехонье прошел антипенсионный митинг. Присутствующий там Анатолий Кудрявцев, с точки зрения истцов, обвинил их в незаконных деяниях, в частности, в коррупции.

Глава района рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, что пенсионер заявил на митинге: мол, кто-то лес продает и половину от проданного отдает Николаю Белову.

На митинге я говорил о властях, которые не решают накопившиеся проблемы. Мы район сельский, у нас земля, колхозы, у нас есть море, лес, и мы ничего с этого не имеем. Депутат Окладников никаких потуг в этом направлении не сделал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Пошехонского райкома КПРФ Анатолий Кудрявцев.

Глава района пригласил свидетелей, которые должны были подтвердить якобы имевшийся факт клеветы со стороны главного коммуниста района. Николай Белов и Алексей Окладников требовали в своем иске публичного опровержения Анатолием Кудрявцевым своих слов и по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Пошехонский районный суд в удовлетворении иска отказал.

«Я заявил на суде, что это была политическая интрига, организованная с понятно какой целью — чтобы отбить желание выходить на митинги», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Пошехонского райкома КПРФ Анатолий Кудрявцев.

Подавать встречный иск за оскорбления чести и достоинства он не собирается.