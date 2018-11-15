Вашингтон, 15 ноября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон будет готов к холодной войне с тем, чтобы добиться уступок от Китая, к которым стремится президент США Дональд Трамп. Такой подход сам по себе негативен, но хуже всего то, что США могут оказаться неспособными одержать верх в конфликте с Пекином. На это указывает новое исследование, проведенное по заказу конгресса, сообщает американское издание The Washington Examiner.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воинственная поза, трусливая суть

В докладе, опубликованном 14 ноября Комиссией по определению стратегии национальной безопасности (National Defense Strategy Commission), звучит призыв к действию: если США хотят сохранить первенство в военной области или хотя бы оставаться конкурентоспособными, Вашингтону необходимо сделать развитие своих вооруженных сил приоритетной задачей, а также сформулировать для Пентагона четкую и эффективную стратегию. На сегодняшний день ни в той, ни в другой области подобных мер не принимается.

Комитет, который составил этот доклад, действительно высоко оценил стратегию национальной безопасности нынешнего главы министерства обороны США Джеймса Мэттиса, тем не менее решительным образом раскритиковав способность США воплощать на практике предложенные в ней принципы. Среди прочего комиссия возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на «отсутствие общей политической позиции». Стратегически США не готовы ответить на всё большую угрозу, представляемую Китаем или Россией, поскольку американские войска на сегодняшний день готовятся к борьбе с партизанскими формированиями в Ираке и Афганистане. Недавние попытки изменить принципы подготовки вооруженных сил дали определенные результаты, тем не менее страна по-прежнему не способна вести войну против крупной державы.

Хотя традиционно на стороне Вашингтона преимущество в плане неядерных вооружений, в этой области США быстрыми темпами лишаются своих передовых позиций. Авторы доклада объясняют, что у комиссии есть серьезные сомнения относительно способности министерства обороны эффективно проводить свои международные операции. На стратегическую мобильность негативно влияют недостаточный потенциал транспортировки и дозаправки войск, отсутствие надежных систем связи и новых вооружений.

Например, ВМС Китая уже превосходят по масштабам американский военный флот, отмечает издание. Вскоре Пекин будет обладать тремя авианосцами. Такое развитие событий не станет вызовом глобальной позицией Вашингтона, однако оно будет означать, что Белый дом будет в меньшей степени склонен противостоять Китаю на той территории, которую Пекин назвал своею, — в частности, в Южно-Китайском море.

Более того, отмечается в докладе, Китай и Россия, а также ряд менее значительных по размеру стран, например, Северная Корея, Иран, уже во все большей степени готовы наносить удар по интересам Вашингтона с помощью интегрированной стратегии неядерного, ядерного, кибер-, а также космического оружия, для защиты от которых у Белого дома нет стратегии.

Ключевым аспектом в противостоянии этим попыткам, а также быстро развивающемуся применению новых технологий, например, искусственного интеллекта в военных целях, являются инновации. Но и в этой области Вашингтон опережают его конкуренты. Если Пентагон не начнёт выходить за рамки нерискованных подходов к инновациям и строить более надежные отношения с частным сектором, США могут отстать от своих конкурентов, оказавшись неспособными удовлетворить требования современной войны. Безусловно, Пентагон добился определенного успеха в ответе на эти вызовы, тем не менее США по-прежнему отстают от других стран.

Более того, из-за того, какие приоритетные задачи были поставлены перед американскими военными, они оказались неспособными вести войну на два фронта. На фоне того как всё очевиднее иностранные угрозы, этой уязвимостью страны могут воспользоваться другие государства, если Вашингтон окажется втянутым в конфликт за рубежом.

Без сомнения, ядерный потенциал США на протяжении долгого времени рассматривался как сдерживающий фактор от полномасштабного конфликта, но даже в этой области первенство США ослабевает на фоне необходимости проведения модернизации этого вида вооружений. Ведь эти средства с трудом можно назвать потенциалом сдерживания, если они не работают или могут быть беспроблемно уничтожены агрессором.

По мнению составителей доклада, если Соединённые Штаты не проявят решимости и серьезности в том, чтобы ответить на этот кризис, и не примут необходимых мер для восстановления своего военного преимущества сейчас, безопасность США и влияние страны может носить катастрофический характер.

Вашингтону вообще и Пентагону в частности, заключает издание, следовало бы прислушаться к этому предостережению. Нельзя просто ждать, пока Китай и Россия быстрым образом добиваются региональной гегемонии, а также пока Северная Корея и Иран осуществляют развитие своих военных программ, в том числе ядерных, и превращают кибератаки в оружие.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс подчеркнул, что Вашингтон не откажется от «беспрецедентного дипломатического и экономического давления» на Северную Корею. По его мнению, именно благодаря решимости и твердости Белого дома Северную Корею удалось усадить за стол переговоров.

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