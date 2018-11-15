Алма-Ата, Казахстан, 15 ноября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Алма-Атинская область является лидером среди регионов Казахстана по объему экспорта продукции в Китай, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на региональную палату предпринимателей.

TUBS Алма-Атинская область Казахстана

Регион экспортирует в КНР яйца птиц, кукурузу, кварц, электрические аккумуляторы, детали железнодорожных локомотивов, моторные вагоны трамваев или подвижного состава. Объем экспортируемой продукции Алма-Атинской области в Китай в 2017 году составил $29,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Казахстана составил $68,18 млрд, что на 21,9% больше, чем в январе — сентябре 2017 года.