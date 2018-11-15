Калуга, 15 ноября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Калужской области за девять месяцев 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов в объеме 107,8 млрд рублей, что на 4,4% больше аналогичного периода 2017 года. Треть от суммы этих кредитов получили торговые предприятия региона (33,7 млрд рублей). Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском отделении Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Expbiz.ru Кредитование бизнеса

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Согласно банковской статистике, также значительно выросли объёмы кредитования организаций сельского хозяйства — на 4,9 млрд рублей (в 1,9 раза), оптовой и розничной торговли — на 9,6 млрд рублей (в 1,4 раза), предприятий обрабатывающей отрасли — на 3 млрд рублей (на 11,2%).

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Предприятия малого и среднего бизнеса Калужской области за январь — сентябрь 2018 года получили кредитов на 23,3 млрд рублей. Рост по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года составил 11,4%. Одной из причин роста объёмов выдачи стало увеличение числа предприятий — почти на 9%. Кроме того, многие калужские банки сообщают о смягчении условий кредитования для субъектов малого предпринимательства, которые представлены в приоритетных отраслях экономики. Ставки по кредитам таким предприятиям субсидировались из федерального бюджета под 6,5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Калужской области было выдано кредитов в объёме 61 млрд рублей. Наибольший прирост объёмов кредитования пришёлся на предприятия транспорта и связи (в три раза больше, чем в первом полугодии 2017 года), а также торговли (в 1,5 раза больше). Значительную часть общего объёма выданных банковских ссуд получили торговые организации — 22 млрд рублей.