Москва, 15 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Еще один депутат Госдумы выступил в поддержку запрета продажи на территории школы газировки и сладостей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Cenya Glova Школьная столовая

Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев написал обращение к главе правительства Дмитрию Медведеву, где просит «рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажи несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара».

Парламентарий также просит ввести маркировку «вредных» продуктов питания с повышенным содержанием сахара.

Вместе с тем в комитете Госдумы по охране здоровья уже давно обсуждается законодательный запрет на продажу газировки в школах. Так, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») считает, что необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах — законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка.