Вашингтон, 15 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не смог доиграть матч с «Виннипег Джетс» из-за травмы.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В середине первого периода Кузнецов получил удар в голову от нападающего «Джетс» Брэндона Танева. После этого российский форвард ушёл в раздевалку и больше на площадке не появлялся, а Танев отделался малым штрафом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:3.

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