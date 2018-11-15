Москва, 15 ноября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. 15 ноября на широкий экран выходит лента режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето». По сути, это первый биографический киноочерк о жизни замечательного драматурга Александра Вампилова. Все его пьесы — а их всего десять, и рассказы — около 70 — пронизаны какой-то щемящей человеческой болью, страстной неприкаянностью: «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», «Прощание в июне». Особенно памятен зрителям фильм по пьесе Александра Вампилова «Старший сын», снятый в 1975 году с замечательными актерами Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским. Режиссер Виктор Алферов одним из виновников пограничного состояния считает безотцовщину: отец писателя был расстрелян в 1938 году, когда Александр был маленьким. Другая причина — кабинетная затхлость, в которой молодой драматург задыхался. Он не дожил до 35-летия, трагически утонув в Байкале. Собственно, от поиска места на озере для небольшого уединенного жилища и отталкивается фабула картины…

Цитата из х/ф «Облепиховое лето». Реж.Виктор Алферов. 2018. Россия Андрей Мерзликин в роли Александра Вампилова

В главной роли — Андрей Мерзликин.