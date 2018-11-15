Москва, 15 ноября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В России за неделю (7−12 ноября) потребительские цены выросли на 0,2%. Недельная инфляция ускорилась после замедления до 0,1% на предыдущих двух неделях. С начала ноября цены выросли на 0,3%. С начала 2018 года — на 3,2%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю на 0,1% подорожал бензин и дизельное топливо. Также выросли цены на пшено на 1,7%, на мясо кур — на 0,7%, намуку — на 0,4%, насосиски, сардельки, маргарин и гречку — на 0,3%.

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,7%, при этом огурцы стали дороже на 7,6%, помидоры — на 6,5%, лук — на 2,4%. Вместе с тем снизились цены на яблоки (на 02,%) и морковь (на 0,1%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, а в сентябре ускорилась до 0,2%. В октябре рост цен продолжился, инфляция составила 0,4%.

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