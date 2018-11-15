Львов, Украина, 15 ноября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Ежедневно 25−30 жителей Львовской области госпитализируют с диагнозом «корь», заявила главный эксперт департамента здравоохранения областной администрации по эпидемиологии Наталья Тимко во время брифинга, сообщило 14 ноября издание «Гал-инфо».

Cdc.gov Вирус кори (электронная микрофотография)

"За последнюю неделю мы зафиксировали около 500 случаев. Ежесуточно во Львовскую областную клиническую больницу госпитализируют 25−30 человек с этой болезнью», — рассказала эксперт.

Тимко отметила, что среди заболевших 68% непривитых и 11% тех, кто сделал прививку от кори только один раз. Всего 5% прошедших вакцинацию могут заболеть корью повторно, и то, без осложнений в виде воспаления мозга или лёгких, подчеркнула эксперт.

Напомним, Львовская область лидирует по числу заболевших корью на Украине. Ранее в четырёх школах региона были прекращены занятия.

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Всего за прошедшую неделю на Украине зафиксировали 1682 новых случаев кори. По оценкам специалистов, Украина к концу года может побить рекорд 2006 года по числу заболевших этой опасной болезнью.

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