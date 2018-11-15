Чебоксары, 15 ноября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В столице Чувашии опубликовали прогноз социально-экономического развития города Чебоксары на 2019−2024 годы. Ожидается, что численность населения будет расти, как и основные социально-экономические показатели. При этом вырастет и число безработных, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Бен Шан. Безработные. 1938

Отмечается, что в основе прогноза — основные региональные показатели и анализ социально-экономической ситуации в городе Чебоксары по итогам января — сентября 2018 года.

Согласно представленным данным, за указанный прошедший период в Чебоксарах оборот организаций по всем видам экономической деятельности возрос по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 5,5% и достиг 164,9 млрд рублей, объем работ по виду деятельности «Строительство» увеличился на 11,7% и составил 3,8 млрд рублей, введено в эксплуатацию 250 тыс. кв. метров, что на 28,4% больше уровня января — сентября прошлого года. Оборот розничной торговли сложился в сумме 31,8 млрд рублей, или 116,4% к соответствующему периоду 2017 года, средняя зарплата выросла на 9,6% и составила в январе — августе 32 230,4 рублей. Безработных насчитывалось 1888 человек, уровень официально зарегистрированной безработицы — 0,63%.

Что касается прогноза, то столичные власти исходили из базового варианта развития ситуации. Так, ожидается, что численность населения по итогам 2018 года достигнет 504,6 тыс. человек, в 2019 году составит 507,6 тыс. человек, к 2024 году — 521,8 тыс. человек. Миграционный прирост, который в 2017 году составил 0,85 тыс. человек, в 2024 году составит 0,5 тыс. человек.

Что касается экономических показателей, то индекс промышленного производства в 2018 году прогнозируется с ростом на 1,1%, прирост в 2019 году ожидается на 0,9%, в 2021 и 2024 годах — по 0,8%. Объём жилищного строительства в Чебоксарах не планируют значительно увеличивать: по предварительной оценке, в 2018 году будет введено 325 тыс. кв. метров жилой площади, прогнозируемый ежегодный ввод жилья в 2019—2024 годах составит «от 325 тыс. кв. метров».

Инвестиции в основной капитал в 2018 году прогнозно сложатся в сумме 23 млрд рублей (в 2017 году — 22,7 млрд рублей). Ожидаемый объём инвестиции по базовому варианту развития в 2019 году — 23,9 млрд рублей, в 2020 году — 24,6 млрд рублей, в 2024 году — 27,1 млрд рублей.

Розничный товарооборот к 2024 году по базовому варианту оценивается в 150 млрд рублей, темпы роста розничного при базовом варианте развития экономики оцениваются в 2019 году на уровне 105,6%, в 2020 году — 105,8%, в 2021—2024 годах — 106%. Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении составит по итогам 2018 года 103,5%, в 2019 году по консервативному варианту — 105,2%, базовому — 104,8%, целевому — 104,5%, к 2024 году — соответственно 104,8%, 103,9%, 103,9%.

«Объем платных услуг, оказанных населению в 2017 году, оценочно составил 26,9 млн рублей, или 101,7% к предыдущему году. Учитывая тенденции роста потребительского спроса, объем оказанных платных услуг населению в 2018 году должен превысить объемы 2017 года и прогнозно составит 101,8%. Сохранится тенденция роста объемов туристических услуг, физической культуры и спорта, телекоммуникационных услуг. Деятельность в сфере оказания услуг сдерживается, прежде всего, слабым спросом населения на оказываемые услуги», — говорится в документе.

Согласно прогнозу, темпы роста объемов платных услуг по базовому варианту составят в 2019 году — 101,9%, в 2020 году — 102%, в 2021 году — 102,2%, в 2022 году — 102,5%, в 2023 году — 102,7%, в 2024 году — 103%.

Доход населения, согласно прогнозу, будут расти. Если в 2017 году реальные располагаемые денежные доходы оценочно составили 102,4%, то в 2018 году предполагается 103,3%, в 2019 году — 102,7%, к 2024 году — 104,2%.

Среднегодовая численность занятых в экономике города в 2017 году оценочно сложилась в количестве 224,6 тыс. человек. Оценочная среднегодовая численность занятых в экономике города в 2018 году составит 226,2 тыс. человек, к 2024 году — 235,5 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных граждан к 2024 году вырастет и достигнет 2 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы составит 0,68%.