Москва, 15 ноября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Российский рубль 14 ноября продемонстрировал свою силу. Начав торговый день с уровня 68,20, рубль в итоге к закрытию регулярной сессии вырос до 67. Несколько факторов способствовали развороту на внутреннем валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Во-первых, цена на нефть после обвального снижения 13 ноября, когда фьючерсы потеряли по 7%, начала восстанавливаться, а после сообщения о том, что ОПЕК плюс может рассмотреть вопрос о сокращении добычи нефти на 1,4 млн баррелей, фьючерс Brent вырос в моменте на 3%. Во-вторых, доллар начал снижаться к основным валютам, курс евро вырос на 0,5%, и пара евро-доллар закрепилась в европейскую сессию выше уровня 1,13. В-третьих, Минфину РФ удалось провести аукционы по размещению ОФЗ, во всяком случае они состоялись, на одном аукционе разместили всю эмиссию, на другом большую часть. Все это и поддержало российскую валюту.

«Однако 14 ноября уже после открытия торгов в США обстановка начала снова ухудшаться. Фондовые индексы в США развернулись и начали падать, нефть не смогла удержаться выше $67, а курс евро снова опустился ниже отметки 1,13. Уже в вечернюю сессию рубль потерял 30 копеек. Судя по всему, сегодня, 15 ноября, утром ослабление рубля может возобновиться. Скорость падения будет зависеть, прежде всего, от внешних рынков, где обстановка очень тревожная», — считает эксперт.

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